«Tes vitg – tia istorgia» - «Lumbrein è simplamain insatge spezial»

Ella è in dals gronds talents da mountainbike en Svizra. Chiara Solèr, la giuvna da 15 onns che viva a Lumbrein. Viver en val Lumnezia saja da principi in avantatg, dentant magari tuttina era in dischavantatg.