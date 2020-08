Pitgs da crusch stueva jau adina far tenor in muster. Jau vuleva dentant far sezza in muster, ma cun il pitg da crusch n’èra quai betg uschè simpel. Ed uschia sun jau vegnida tar il tagl da siluetta. Jau sun immediat stada fascinada, era sch’jau fascheva l’entschatta blers sbagls.