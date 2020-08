Da mesemna enfin venderdi è il team per Vus cun la rulotta da RTR al lieu e rapporta da Vossas istorgias e Voss cuntegns.

Lumbrein en la val Lumnezia giascha tranter Vignogn e Vrin e tutga dapi il 2013 tar la vischnanca fusiunada Lumnezia.

var 350 abitantAs, l'onn 1850 eran quai anc 529 persunas

è sin 1'405 meters sur mar

vitg bufatg turistic cun ina lunga istorgia

lingua uffiziala è il rumantsch.

In chastè e fastizs preistorics

Oriundamain era Lumbrein in vitg da purs. Il 1850 vivevan anc 529 persunas en il vitg muntagnard. Ina crisa en l'agricultura dals onns 1950 fin ils 1970 ha lura laschà sminuir la populaziun per bun in quart.

Il monument caracteristic dal vitg è il «Chisti da Lumerins». Ina tur d'abitar dal temp medieval. Lura abitada dals aristocrats dal vitg. Sper noblezza dal temp medieval chattan ins er fastizs dal temp preistoric a Lumbrein. Numnadamain a Crestaulta, ina culegna abitada enturn 1500 avant Cristus. Quella è stada abitada bunamain 500 onns fin il temp da bronz. La culegna è ina da las pli veglias da las alps. Il scrivent Toni Halter ha scrit in cudesch cun il titel «Culan da Crestaulta».

In cristal ed in star da Hollywood

Er in'attracziun da Lumbrein è il cristal gigantic dal piz Regina ch'è da vesair en la «Casa d'Angel». Ina chasa da cultura per l'entira val, renovada tenor ils plans da l'architect Peter Zumthor.

Ma er uschiglio ha ina u l'autra persunalitad renumada chattà la via a Lumbrein ubain ch'ella deriva da Lumbrein. Sco p. ex. Armin Capaul. Il pur è vegnì enconuschent iniziant da l'iniziativa dal pievel davart las vatgas cun corna.

In ulteriura persuna da renum, schizunt mundial è l'actur american Jim Caviezel. El è surtut enconuschent per sia rolla da Jesus en il film «Passion of Christ». Ses tat era emigrà da Lumbrein en ils Stadis Unids.

