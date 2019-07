Tge è propi in vair chaschiel d'alp dal Grischun?

Il sulegl, la buna luna e l'atmosfera empernaivla domineschan l’occurrenza che ha gì lieu la dumengia a Breil. Igl è numnadamain sta il di da las portas avertas da la chascharias d’alp. In podium da discussiun, ina preschentaziun dal cabarettist Flurin Caviezel, in guid tras la chascharia ed in brunch cun spezialitads dal Grischun han carmalà blera glieud.

Made in Grischun

Il focus dal di è stà la dumonda: «Tge fa vairamain ora in chaschiel d’alp dal Grischun». Davart quai ed auters temas èsi vegnì discutà. Tranter auter èn experts da marketing, da la vendita ed experts da chaschiel stads sur plaz. In dals organisaturs, Gian Peter Niggli – president da l’Alpinavera – che s’engascha per products regiunals ha avert la discussiun.

Il chaschiel d’alp dal Grischun sto esser autentics e vairs

Er Beno Niggli, il president da l’organisaziun «Bündner Bergkäse» vesa quai sumegliant. Il latg sto vegnir cumplettamain dal Grischun. Vinavant ha il chaschiel da mussar si ina qualitad exemplarica. Quella duai natiralmain er persvader.

Da l'alp en stizun

Il chaschiel d’alp ha tenor Claudio von Felten – manader naziunal da cumpras, venditas e marketing da chaschiel tar il distributur Coop – ina gronda schanza. La marca suenter il motto «Made in Grischun» n’è betg da sutvalitar. Sco Claudio von Felten declera hajan ins gia prendì si plirs chaschiels d’alp dal Grischun en il sortiment. Quai tut sut il label «Pro Montagna». El sez ha fatg l’experientscha ch’ils consuments dettian dapli valur sin products regiunals che sin quels da bio. Tar la vendita saja quai sumegliant. Dapi dus onns datti il label «Pro Montagna» e dapi lura han ins pudì persequitar in grond svilup positiv e cuntinuant.

Products regiunals cuntentan il desideri suenter la patria

Era Stephan Feige, expert da marketing a l’universitad a Son Gagl, vesia il potenzial da la producziun regiunala. Numnadamain cumpria adina dapli glieud products regiunals. In chaschiel d’alp dal Grischun sveglia numnadamain sentiments da vacanzas e quai influenzeschia fitg.

RR actualitad 17:15