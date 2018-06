La Lumnezia sto anc eleger in deputà, perquai che Marcus Caduff è elegì sco cusseglier guvernativ.

Tgi va en il segund scrutini per la Lumnezia

Cun quai che Marcus Caduff è elegì sco cusseglier guvernativ dal Grischun, sto el desister sin ses mandat da deputà, nua ch'el è medemamain elegì. Quai pretenda in segund scrutini per eleger il segund deputà da la Lumnezia. La lescha vertenta che reglescha las elecziuns di, «Sche ina persuna elegida desista sin ses sez, sto il post che vegn libers, vegnir occupà entras in segund scrutini.»

Curdin Capeder è elegì sco emprim suppleant per la Lumnezia, el enconuscheva questa regla. L'onn 2014 aveva Jon Domenic Parolini medemamain desistì da ses post e chaschunà in segund scrutini. Per blers en Lumnezia è questa regla insatge nov, els avevan pensà che l'emprim suppleant ruschnia automaticamain suenter en il post da deputà.

Ils suppleants sco candidats

Per il segund scrutini èsi anc betg cler, tgi che candidescha. Dals dus suppleants Curdin Capeder da Cumbel e Stefan Schmid da Val èsi sta d’udir ch’els pondereschian anc. Sch’i dat perfin in terz candidat n'è betg cler. Il segund scrutini ha lieu dumengia il prim da fanadur.

