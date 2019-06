Da l'uniun «Canorta Mäuseburg» datti nov ina «Canorta Igniv». L'uniun mida betg be num e cumparsa. Ella ponderescha er dad avrir sias portas set dis ad emna e betg be 5.

L'uniun da canorta «Kinderkrippe Mäuseburg» – u co ch'ella ha nom nov «Canorta Igniv» – porscha canortas en trais lieus, numnadamain a Glion, Flem e Laax. Cunquai ch'ils trais lieus Glion, Flem e Laax cumbineschan las duas linguas rumantsch e tudestg è l'uniun sa cunvegnida da midar il num.

Ella ha preferì in num rumantsch: La «Canorta Igniv» remplazza «Kinderkrippe Mäuseburg». Cun questa midada da num è er vegnida midada la cumparsa visibla, vul dir il logo, tut ils stampats e la pagina d'internet.

Plans per midadas pli grondas a Laax

Fin uss porscha la «Canorta Igniv» tschintg dis ad emna per uffants davent da trais mais fin ch'els vegnan en scolina. Sco quai che Gion Lechmann, il president da l'uniun «Canorta Igniv», ha ditg, veglia l'uniun examinar ina purschida da set dis.

Las fins d'emna sajan per persunas che van a lavurar en il sectur da turissem magari in problem cun ils uffants pitschens. Quai cumplettass la purschida da la canorta. Previs èsi dad eruir sch'i dat in basegn per questas fins d’emna. Questa purschida dessi dentant mo en la canorta da Laax.

Era la vischnanca da Laax è interessada vid ina tala purschida. Ella sa participass perfin ad in surpli da custs per il servetsch da la fin d'emna. Questa nova purschida pudess vegnir introducida il pli baud l'avust 2020.

La «Canorta Igniv» en cifras L'emprima da las trais canortas era a Glion (2006), suenter èn vegnidas las canortas a Flem (2014) e Laax (2017).

L'uniun dà lavur a 25 collavuraturas.

Radund 80 famiglias portan 120 uffants en las canortas.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva Mäuseburg Glion, Flem e nov era a Laax

RR actualitad 12:00