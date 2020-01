cuntegn

Thomas Castelberg - «Quai dovra concentraziun, experientscha ed in bun sentiment»

Far ina buna loipa n'è betg simpel. Da far ina cun mo 20 centimeters naiv è dentant ina pulit gronda sfida. Per Thomas Castelberg, che fa la loipa tranter Trun e Mustér vul quai dir: avair in bun maun cun bler sentiment per la maschina da far pista.