Tibadas 2017 – in experiment acustic a Glion

Dapi il 2010 organisescha il Museum Regiunal Surselva mintg'onn las «tibadas» – ina seria da concerts cun tibas, quels instruments da flad che vegnivan duvrai pli baud sin las alps per communitgar sur lungas distanzas.

La Tibada 2017 è stada tenor la conservatura dal Museum Regiunal Surselva ed organisatura da la tibada, Marianne Fischbacher, in pau in experiment. Sco planisà ha in tibader principal, che sa chattava sin il martgà amez Glion, sunà mintgamai ina curta melodia en direcziun da mintgin dals auters tibaders che sa chattavan en differents lieus en la citad u en il conturn da Glion.

Quels tibaders, che stevan tranter auter sin il tetg da l’ospital, sin la terrassa da la claustra dominicana u er avant la baselgia da Luven, han lura dà resposta cun sez sunar ina curta melodia en direcziun da la plazza dal martgà. In suenter l'auter ha il tibader principal uschia prendì si contact cun ils auters tibaders.

Memia pauc vent

I fascheva bell'aura ed i n'aveva quasi nagin vent, tenor Marianne Fischbacher relaziuns idealas per la tibada. E tuttina n'è betg tut gartegià sco giavischà. Da tscherts tibaders han ins udì flot la resposta, d'auters tibaders han ils circa 40 aspectaturs sin la plazza dal martgà dentant udì pauc u nagut. Tenor il tibader principal Clemens Christoffel hajan els forsa gì memia pauc vent, vent ch'avess purtà il tun da las tibas pli lunsch.

Er sche betg tut è gartegià sco planisà, è Marianne Fischbacher cuntenta cun la Tibada 2017. Ils aspectaturs hajan survegnì ina bun' impressiun da quest instrument, co el vegniva duvrà pli baud per communitgar sur lungas distanzas. E gliez saja la finala la finamira principala ch'il Museum Regiunal Surselva haja cun quellas tibadas.

RR actualitad 07:00