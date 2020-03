La gruppa che sa participescha al campiunadi da tir sin la distanza da 10 meters ha cuntanschì la promoziun en la liga naziunala B. E quai be in onn suenter che la gruppa ha fatg il pass da la 2. liga en la 1. liga. En la liga naziunala B vegn la gruppa da Trun a sa mesirar a partir da l'atun che vegn cun ils ulteriurs teams da la gruppa ost da la Federaziun da tir svizra.

Tir da gruppa sin distanza da 10 meters Textbox aufklappen Textbox zuklappen La concurrenza d'elita da sajettar cun buis sin distanza da 10 meters, datti dapi il 1974/75.

En mintga team sajettan 8 tiradurs.

Il team che gudogna survegn 2 puncts che quintan per la rangaziun finala.

Il campiunadi cumpiglia da las ligas naziunalas A e B fin tar la 3. liga.

La stagiun passada ha la Voluntaria Trun mussà ina prestaziun grondiusa. Uschia ha ella gudagnà tut las partidas e terminà la stagiun cun in resultat maximal da 14 puncts. Sco Baseli Tomaschett, il trenader da la gruppa, ha declerà envers la FMR, n'han els uss dentant betg la finamira da cuntanscher durant la proxima stagiun la promoziun en la liga naziunala A. Els hajan grond plascher vi da questa promoziun e veglian sa tegnair en la liga naziunala B. Per pudair far in pass an pli enavant stuessan els rinforzar la gruppa.