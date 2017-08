Trais mais rangers en la Ruinaulta - ina bilantscha

Dapi l'entschatta matg patruglieschan rangers en la Ruinaulta. Lur incumbensa è da proteger la natira e da mirar che tut ils visitaders da quella chavorgia impressiunanta sa deportian.

Trais mais rangeras en la Ruinaulta 1:59 min, sil punct dals 9.8.2017

Dapi trais mais èn Murièle Jonglez e Pirmina Caminada sin via en la Ruinaulta sco rangers, e quai trais enfin tschintg giadas per emna. Sin lur turas han ellas en emprima lingia da far attents viandants e ciclists sin scumonds e zonas protegidas, e mussar co i fiss atgnamain da sa cuntegnair. Savens dastgan ellas dentant era respunder dumondas sur da plantas ni animals da la chavorgia, e perquai èn las reacziuns sin ils rangers per gronda part positivas, di Pirmina Caminada.

Naginas multas

Discussiuns haja mo dà cun ciclists ch'eran da l'avis ch’els sajan sin in ruta uffiziala da velos, quai che n’era dentant betg gist. Uschiglio n’haja betg dà problems enfin uss. Cun discussiunar hajan ellas adina pudì persvader las persunas che na sa tegnevan betg vid las reglas. Auter saja er betg pussibel, perquai ch’ellas na possian betg chastiar persunas p.ex. cun multas.

Emprim onn da pilot

Tenor Christian Theus, il president da l’Uniun Ruinaulta – dasper l’Uniun Parc natiral Beverin e la gruppa d’interess Arena tectonica Sardona ina da las purtadras da quai project – saja l’emprim onn cun dus rangers in onn da pilot. Impurtant saja da rimnar experientschas e definir ils lieus nua ch’i dettia problems. La finamira è da pudair definir la fin da quai onn mesiras per schliar ils problems, saja quai cun ina nova signalisaziun, cun novas reglas da conduita, cun crear novas zonas da ruaus ubain era cun introducir novas leschas. Quai saja dentant mo pussibel ensemen cun las vischnancas pertutgadas, e perquai quinta Christian Theus, ch’i dettia pir il proxim onn emprimas midadas en la Ruinaulta pervia da las experientschas cun ils rangers.

