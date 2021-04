Suenter in accident è la via principala tranter Laax e Schluein stada serrada mardi saira. Sco la Polizia chantunala annunzia èn dus autos collidads frontalmain. In um da 21 onns era enturn las 19:10 uras da viadi da Laax en direcziun Glion. En ina curva a sanestra è el vegnì sin il vial oppost. Là è el collidà cun in auto d’ina dunna da 38 onns che vegniva ensi. L'um da 21 onns era serrà en ed ha stuì vegnir deliberà da l'agid stradal da Flem. L’um è sa blessà mez-grev ed è vegnì transportà en l’ospital chantunal a Cuira. La dunna, cun blessuras levas en l’ospital a Glion.

L’accident è capità curt suenter las set. Enfin las diesch e mesa è la via stada serrada.