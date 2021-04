Sin la via principala tranter Sumvitg e Mustér è in töf collidà mesemna bun’ura cun in camiun. Curt suenter Sumvitg haja il töf vulì surpassar in auto, annunzia la Polizia chantunala. Il chauffeur en il camiun che vegniva engiu ha realisà la situaziun ed ha empruvà da guntgir. Tuttina saja il töf collidà cun il camiun sco er cun la saiv da segirezza.

Il töffist da 18 onns ha blessuras mez-grevas ed è vegnì transportà a l’ospital, l’emprim cun l’ambulanza a Glion, suenter cun la Rega en l’ospital chantunal a Cuira.

Sco la Polizia chantunala scriva vinavant duai la persuna en l’auto ch’il töff ha empruvà da surpassar s’annunziar tar il post da polizia a Mustér.