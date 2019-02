Ils trenament per il toc da teater «La stria da Dentervals» han cumenzà gia l’entschatta da december. Il mument treneschan las acturas ed ils acturs anc en halla Cons, ma il toc vegn lura manà si ora en il liber a Sontga Gada.

Trenaments per teater «La stria da Dentervals»

«La stria da Dentervals» è in toc da teater scrits da Hubert Giger. L’istorgia è ina istorgia tragica d’ina dunna da la Cadi che vegn sentenziada sco stria a la mort. Per manar si quest teater è sa furmà a Mustér ina atgna uniun che vul realisar la producziun ora en il liber.

La halla è memia pitschna

Il palc planisà vegn alura ad esser 100 meters sin 100 meters. Il mument èsi dentant sulet pussaivel da far trenaments en la halla Cons. Las dimensiuns dal areal pon il mument anc mo vegnir s’imaginadas. Per il reschissur René Schnoz è ina da las grondas sfidas da vesair la scena gia en il lieu planisà ma era da far conscient a las acturas ed als acturs las dimensiuns ch’il palc vegn ad avair.

Emprovas en gruppas

Il plan d’emprovas è mintgamai durant las fins d’emna. Quai per René Schnoz – ch’è anc engaschà en pliras autras inscenaziuns, per part sco actur, per part sco reschissur – la suletta pussaivladad. Las scenas vegnan il mument anc trenadas singulas, uschia na ston betg adina tut las acturas ed ils acturs esser preschents a tuttas emprovas ed ins po instruir meglier las persunas, declera René Schnoz.

Producziuns «La stria da Dentervals» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 30-05-2019 la saira (premiera)

31-05-2019 la saira

01-06-2019 la saira

02-06-2019 matinada

07-06-2019 la saira

08-06-2019 la saira

09-06-2019 la saira

10-06-2019 matinada

14-06-2019 la saira

15-06-2019 la saira

La fin datti anc 12 emprovas a Sontga Gada

Il matg quinta René Schnoz lura da pudair anc far 12 exercizis ora en il liber avant la baselgia da Sontga Gada. El speria surtut ch’i na plovi betg memia savens il matg, di René Schnoz. Planisà saja da giugar la fin atras otg giadas il toc cumplet e quai stoppia lura bastar.

