Mardi saira è in tren charrà en in crap ch'era sin ils binaris. La locomotiva e l'emprim vagun èn ids sur ils binaris ora. Uschia è la lingia da tren en Surselva stada interrutta fin mesemna a las 10.00. Durant l'interrupziun èn bus circulads enstagl da trens.

Sco la Viafier retica scriva vinavant, è il crap vegnì sin ils binaris tranter Tavanasa e Trun. Il locomotivist saja sa blessà levamain. Ulteriuras persunas na sajan betg blessadas.

Legenda: MAD / Viafier retica

Summa dal donn n'è anc betg enconuschenta

Tenor la pledadra da la Viafier retica, Yvonne Dünser, na pon ins anc far naginas indicaziuns davart la summa dal donn. Suenter che la locomotiva è colliada cun in crap sin il binari è ella e l'emprim vagun ids sur ils binaris ora. Donns hai era dà vid il segund vagun, ch'è dentant restà sin ils binaris. Il persunal da la Viafier retica ha lavurà l'entira notg per pudair debloccar il traject. Dapi l'avantmezdi las 10:00 curseschan ils trens tenor urari.

RR novitads 06:00