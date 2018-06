Il quint da la vischnanca da Trin dal 2017 serra cun 170'000 francs en il plus.

Trin fa in plus enstagl da minus budgetà

Ils da Trin an approvà ier saira unanimamain il quint. Quel porta in gudogn da radund 170'000 francs, tar expensas da passa 8 milliuns francs. Cunzunt dapli entradas da taglia hajan procurà per il resultat positiv, scriva la vischnanca.

Las investiziuns nettas da Trin han muntà l'onn passà ad 840'000 francs. L'ovra electrica da Trin ha serrà cun in gudogn da 16'700 francs ed investiziuns nettas da 244'300 francs.

Ulteriuras decisiuns

Er unanimamain han ils da Trin decidì da surpigliar l'implant da tir. Plinavant ha la radunanza decidì da dar in credit da 300'000 francs per bajegiar enturn abitaziuns en l'anteriura chasa da persunal da l'ovra electrica Trin Muslin.

