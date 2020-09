Gievgia suentermezdi han en il tunnel da sviament da Trin dus autos sdrimà in l’auter. Sco la polizia chantunala scriva, èn duas persunas vegnidas blessadas lev.

In um da 74 onns era cun sia cunautista en viadi en direcziun Flem. Da l'autra vart charrava ina automobilista da 54 onns cun sia feglia. L'automobilist che charrava en direcziun Flem è en ina curva vegnì cun ses auto sur la lingia da segirezza, ed ha strivlà ferm l'auto che charrava en direcziun Cuira. In terz auto che vegniva medemamain encunter è vegnì donnegià da tocca. Omadus autos èn vegnids donnegiads dal tuttafatg. Il traffic è vegnì svià per pliras uras sur la via tras Trin.