L’iniziant dad in center medicinal a Trin, Peter Reiser, di ch’ins haja manchentà ina schanza enorma. In project nua che medis e terapeuts lavuran ensemen saja in model per l’avegnir.

Il lieu en chasa communala a Trin fiss stà ideal, di il medi da Flem. El fiss stà en il center dal vitg ed ins avess pudì far da quel in lieu da sentupada per il vitg. Avant la radunanza communala hajan blers ditg ch’ins dovria in tal center medicinal e ch’ina maioritad possia acceptar quel. El haja l’impressiun ch’ina pitschna gruppa haja pudì far cupitgar il project, perquai ch’ils aderents na sajan betg vegnids a la radunanza communala. Cun questa decisiun saja quest project giud maisa – almain il mument.

Discutar, co vinavant

Suenter questa decisiun stoppia la suprastanza discutar, co vinavant, ha il president da vischnanca da Trin Stefan Cahenzli ditg ad RTR. Forsa pudess ins far puspè in inserat e guardar, sch'ina fatschenta vuless prender a tschains ils biros. Il mument stettian quels dentant vits.

A la dumonda, tge motivs che hajan influenzà la decisiun manegia il president communal che la populaziun haja forsa gì tema che la concurrenza per il medi ch'è gia en il vitg saja memia gronda. Ed in votum durant la radunanza è stà ch'i na saja la chaussa da la vischnanca d'investir en in center medicinal. Stefan Cahenzli di ch'il Na saja ina surpraisa. In avantatg dad in tal center medicinal fiss stà che la glieud veglia n'avess betg stuì ir fin a Flem tar il medi.

Render pli attractiva la vischnanca

Per inserat aveva la vischnanca da Trin tschertgà in nov locatari per las localitads da biro en l’emprim plaun da la Casa Communala. Sinaquai aveva in medi annunzià ses interess. El vuleva far da las localitads da biro in center medicinal. Tenor il messadi da la vischnanca da Trin era planisà ch’il center cumpiglia sper ina pratica da medi er in’apoteca e localitads da terapia.

La suprastanza communala aveva considerà il center medicinal sco ulteriura purschida per render pli attractiva la vischnanca da Trin. Per adattar las localitads da biro al basegn nov, aveva la suprastanza tractandà in credit da 300’000 francs – in plan, che la radunanza communala dal glindesdi saira n'ha dentant betg sustegnì.

RR novitads 06:00+