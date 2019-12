Gia igl onn 2014 aveva la vischnanca da Trin terminà las contractivas cun l'AXPO Hydro Surselva. Lezza haja fatg in' offerta betg acceptabla per prolungar la concessiun. Uss planisescha la vischnanca da Trin il return a tschep (Heimfall). Il temp per organisar la fatschenta è curt ed il plan da termins relativ stretgs . En dus onns duai la fatschenta vegnir preschentada a la populaziun per prender la decisiun finala.

Ovra electrica Pintrun L’ovra è vegnida construida ils onns 1942 enfin 1944. L’energia vegniva duvrada da lez temp da la EMS-chemia per producir carburant. Igl onn 2024 scada la concessiun da l’AXPO Hydro Surselva e Trin daventa puspè possessur.

RTR actualitad 11:00