Ils da Trin investeschan en vias ed en ina plazza d'inscunter a Trin Mulin. La radunanza communala ha concedì in credit da 126'000 francs per crear danov la plazza d'inscunter tar la resgia veglia a Trin Mulin. En vista a la midada da la stizun survegnia quest plaz dapli muntada per la vita communala. Uschia èsi era previs d'endrizzar ina plazza per giugar «pétanque» ed ina tualetta publica, scriva la suprastanza.

Approvà ha la radunanza communala era 352'000 francs per la sanaziun da la Via Rezga e la punt sur la Trimosa. Quai per lavurs da mantegniment da la via, refar la punt pitschna e renovar las lingias. L'ultima etappa da la sanaziun da la Via Ruegna e Via Rezga suonda il 2020 cun la sanaziun dal tschancun da la cruschada Via Tuf fin tar la Via Las Palas.

Maletg 1 / 2 Legenda: Punt pitschna e lingias èn en malas cundiziuns. mad Maletg 2 / 2 Legenda: Il project per la punt nova. mad

RR novitads 06:00