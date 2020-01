La vischnanca da Trin planisescha da prender enavos l’ovra idraulica Pintrun l'onn 2024. Lu scada la concessiun per quella ovra e Trin po far diever da l'uschenumnà return a tschep.

Offerta betg cuntentaivla

L’offerta che l’AXPO Hydro Surselva aveva fatg il 2014 n’ era betg stada cuntentaivla per la vischnanca da Trin. La raschun che L’AXPO n’ ha betg fatg ina pli auta offerta è ch’ella quinta tiers ina nova concessiun da l’ovra cun investiziuns da 20 milliuns francs.

Plinavant vegn il quantum da l'aua restanta augmentà per sis giadas, quai che munta ina reducziun da la producziun d’energia da 20%.Quellas premissas procuran che la producziun d’in kilowatt custa 7,5 raps. Sut quellas circumstanzas na possia l’AXPO betg far ina pli auta offerta.

Trin vul – il chantun betg propi

Tiers in return a tschep è la vischnanca da Trin participada cun 55%, in chantun Grischun cun 45% vid l’ovra. Entant che Trin planisescha il return a tschep per l'onn 2024 e vul gia l’auter onn decider definitivamain davart il project, n'è la situaziun tar il chantun anc betg sclerida. Il return a tschep n’è sco i vesa ora betg uschè simpel da realisar.

