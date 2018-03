Dispositiv da segirtad

Voluntaris ed organisaturs èn quasi trasora en acziun quests dis. Perquai ch’els hajan blera naiv e perquai che l’aura na saja betg ideala, stoppian els observar la situaziun, surtut era pervia dal privel da lavinas, di in dals organisaturs da la trofea Giochen Bearth. Els hajan in dispositiv da segirtad ed els collavurian cun ils guids da muntogna e cun il servetsch da pistas da las pendicularas da Mustér.

Legenda: Giochen Bearth sin viadi cun ils voluntaris Leo Condrau

Sajettar lavinas ubain midar las rutas

Las rutas stoppian esser segiras, e perquai giuditgeschian els la situaziun da di a di. Sche quai fa da basegn, stoppian els sajettar lavinas ubain midar las rutas. La dumengia a bun’ura èn 50 voluntaris en acziun per gidar e per prender mesiras, sche quai è necessari, per exempel signalisar anc meglier las rutas. Els stoppian esser flexibels, di Giochen Bearth.

Flexibels ston era ils participants esser. Mo quels sappian che las relaziuns na possian betg esser optimalas.

Ideal per la Trofea Péz Ault fiss: bell’aura e sch’i na fiss betg memia chaud. Per ils organisaturs èsi impurtant ch’els pon garantir la segirtad dals curridurs.

Legenda: Ils voluntaris preparan las rutas Leo Condrau

Duas rutas: ina dad 8, l'autra da 14 km

En il territori da skis da Mustér sa mesiran ils curridurs sin duas rutas sin las distanzas da 8 fin 14 km.

La ruta Verclisa porscha als participants da la cuppa svizra ed als curridurs cun ambiziuns 14,18 km cun 1658 meters ascensiun. La ruta maina davent da Caischavedra sur la Muotta al pe dal Péz Ault sin 2929 meters sur mar. Ella traversa la grippa dal Péz Gendusas e suenter suonda l’ultima ascensiun dal couloir surora. La sfida dals curridurs da la quarta ediziun da questa cursa è da cuntanscher in meglier temp (il term è mess a 01:49:06:3).

Per la ruta Gendusas ( 8,1 km e 734 meters ascensiun) vala la devisa dad avair plaschair e la sfida dad esser si en ils auts. L’emprima etappa cumenza plitost lev, suenter datti ina passascha in pau pli taissa fin sin la Muotta. La ruta bain segirada maina per lung da la grippa fin a Lai Alv per alura ascender il couloir. Ins po persequitar ils curridurs da la ruta Gendusas pli u main sin l’entir tschancun davent dal territori da skis.

Legenda: Voluntaris en acziun Leo Condrau

Campiunadi naziunal dals Ollandais

Gia l’onn passà han var 40 curridurs fatg part dal campiunadi naziunal ollandais. Quel vegn era organisà puspè en il territori da skis da Mustér e 50 curridurs èn da la partida.

2019 datti ina cuppa mundiala

Emprima ediziun da la Trofea Péz Ault è stada il 2010. Per il giubileum da 10 onns han ils organisaturs planisà ina cuppa mundiala. Quella è dals 22 als 24 da mars 2019. Organisada vegn ella dals responsabels per la Trofea Péz Ault e dal club alpin svizzer.

Sco Leo Condrau di, vegnian curridurs da l’entir mund a prender part da la concurrenza. Els quintian cun 80 fin 100 participants e ca. 200 aspectaturs. La cuppa mundiala vegn fatga en 2 variantas. Ils profis absolvan la varianta verticala, vul dir els van mo cun las pels da Caischavedra ensi fin Lai alv. Quai saja ca. 800 meters differenza d’autezza. L’autra cursa è la Trofea Péz Ault usitada.

Per els saja la cuppa mundiala cun skis da turas il punct culminant dal giubileum da 10 onns Trofea Péz Ault.

