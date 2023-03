La finamira da la concurrenza Trofea svizra SVG è da metter en il center las cuschinas grondas d’ospitals, da chasas da tgira ni era da cantinas d’interpresas, di l’organisatur Erich Büchler. En la branscha vegnian questas cuschinas savens a la curta, e betg taxadas sco cuschinas da qualitad. Quest maletg saja dal tut fallà e cun la concurrenza veglian ins reveder quest maletg, uschia Büchler.

Il menu da trais tratgas

Da far ina massa al di dal final

Il cuschinunz da la chasa da tgira Puntreis a Mustér, Fatmir Spescha, è en ses element – e sia cuschina è il di dal final plaina cun la giuria e cun osps. Quai saja ina onur d’esser vegnì tscherni per il final, e da pudair mussar uss las abilitads. Surtut era per las duas emprendistas che possian uschia cuschinar dapli che sulet las chaussas dal mintgadi, uschia Fatmir Spescha.

Las premissas èn bunas

Per sa participar a la concurrenza ha mintga cuschina gì d’inoltrar in dossier cun in menu pussaivel. Ord da questas annunzias ha la giuria alura tschernì ils sis finalists, ma senza savair nums ni lieus da las cuschinas. Quai succeda tut anonimisà. E perquai na saja la tscherna da la Puntreis sco finalist betg ina tscherna per avair participants da tut las regiuns svizras, mabain il resultat dal dossier inoltrà ch’haja persvas, di il president da la giuria Sascha Heimann. Els hajan fixà il budget, quel muntia a 10 francs per persuna – ed era tge che sto vegnir cuschinà sco per exempel pulaster.

Resultats vegnan enconuschents la fin mars

Las gruppas ch’eran en il final han tuttas mussà uss lur menus. Ad ina saira finala a Lucerna vegnan alura ils resultats communitgads. Bel fiss quai sche nus vegnissan onurads per nossa lavur, surtut era en vista a nossas emprendistas, di Fatmir Spescha. Ma sia cuschina saja sa mussada sco adina e gliez saja impurtant. Tenor Spescha na vul ins betg mussar in fauss maletg da la cuschina, mabain la realitad.