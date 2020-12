Questa fin d’emna, ils 5 e 6 da december, sunan e chantan artistas ed artists en sala da cultura a Trun.

Senza art vegni quiet

Il festival sa numna «cun art», pertge «senza vegni quiet», sco ch'i stat scrit sin il placat da l’arranschament. Organisà quest pitschen festival ha il medi e pianist Gieri Maissen, oriund da Trun. Cun resguardar las mesiras da corona (purtar mascrinas e tegnair distanza) saja quai pussaivel d’organisar concerts pitschens. La segunda unda da corona haja tutgà tuts e surtut la vita culturala.

Perquai hai jau gì il basegn da dar in pitschen segn per la cultura e mussar ch’ella è anc qua.

Animar auters organisaturs

Las artistas ed ils artists hajan reagì positivamain sin sia dumonda. Blers hajan raquintà da producziuns annulladas. Perquai è Gieri Maissen led ch’el po forsa er animar auters organisaturs da s’engaschar per la cultura. El sez ha strusch gì temp da sa deditgar a sia passiun. Mo el spera ch’el possia era puspè sunar dapli e dar in concert e betg mo organisar in.

Jau hai gì in strentg temp en l’ospital surtut cun lavurar la primavaira passada sin l’intensiva

Sonda saira, ils 5 da december, sa preschentan Pascal Gamboni e Karin Streule a partir da las 19:30. Dumengia da las 11:30 il gypsy swing quartet Gadjolinos e la saira da las 17:00 datti musica classica cun Laura Binggeli, Alena Sojer e Miguel Angel Garcia Martin.