Trun: Camp da chantar era cun uffants da la Bassa

L’emna dals 30.07.17 – 05.08.17 han passa 120 uffants frequentà in camp da chant a Trun. La sonda dattan els tuts in concert en halla da gimnastica a Trun.

Uffants da Cuira, Weesen, Meggen etc.

Tranter ils uffants da tschintg fin 16 onns èn era stads intgins uffants da la Bassa. In da quels è Madlaina Wölfle da Meggen (chantun Lucerna). Ella ha sis onns e di ch’ella saja vegnida cun ses geniturs e sia sora a Trun. In’autra mattatscha è Elina Wieland da Cuira. Ella stettia tar il tat e la tatta a Darvella; ed il bab e la mamma vegnian alura a tadlar il concert da la sonda. Era Laurin Candinas (Cuira) di ch’el saja vegnì a star tar ses tat e sia tatta.

Era intginas mammas accumpognan lur figls e figlias, tranter auter la Simona Truog che abitescha a Weesen (chantun Son Gagl). Ella saja la sora da la Rilana Cadruvi ed haja adina manegià ch’i saja donn che ses uffants stettian en la Bassa e na possian betg chantar tar Rilana en il chor d’uffants. Uss saja quai pussaivel da laschar vegnir ils uffants a chantar in'emna.

Reclama a bucca

Il motiv ch'intgins uffants èn vegnids si da la Bassa saja probabel tras la reclama a bucca e blers vegnian a far vacanzas ed hajan era parents en la regiun. Uschia hajan ils geniturs forsa era tramess lur uffants per tgirar in pau il linguatg mamma, di Rilana Caduvi.

Motivar e tgirar enavant il chant

Per ella e Flavia Walder, che han in chor d'uffants, saja quai era ina chaschun da recrutar novas chantaduras e chantadurs. I saja impurtant da motivar e tgirar enavant il chant per ch’ils chors hajan era en l’avegnir chantadurs. L’emna da chant a Trun dovria blera energia, e la saira saja ella mintgamai stancla, dentant cuntenta. E probabel datti il 2018 puspè in tal eveniment per uffants.

