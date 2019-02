Il suentermezdi curt avant las 16:00 ha la polizia chantunala survegnì l'alarm ch'i dettia fieu sin in lautget en ina chasa da pliras persunas a Trun. Il bajetg è datiers da la baselgia parochiala. Tar il bajetg ch'è brischà sa tracti da la chasa Carigiet, la chasa paterna da Zarli ed Alois Carigiet. La chasa datescha da l'onn 1769 e vala sco bajetg istoric a Trun.

Maletg 1 / 17 Legenda: La chasa il di suenter il brischament. MAD Maletg 2 / 17 Legenda: Anc da mesanotg è stà da vesair fim ord la chasa da pliras famiglias a Trun. RTR, Reto Pfister Maletg 3 / 17 Legenda: La chasa è donnegiada totalmain e n'è betg pli abitabla. RTR, Reto Pfister Maletg 4 / 17 Legenda: Era la saira suenter las 20:00 n'è il fieu anc adina betg stizzà. mad Maletg 5 / 17 Legenda: La situaziun suenter las 20:00. mad Maletg 6 / 17 Legenda: Ils pumpiers èn er vers saira anc occupads cun stizzar il fieu. mad Maletg 7 / 17 Legenda: La chasa Carigiet n'è betg pli abitabla. pocha Maletg 8 / 17 Legenda: Ils pumpiers èn en acziun a Trun. MAD Maletg 9 / 17 Legenda: Maletgs dal brischament a Trun. MAD Maletg 10 / 17 Legenda: A Trun Cadruvi è rut or oz suentermezdi in incendi. MAD Maletg 11 / 17 Legenda: La chasa sa chatta datiers da la baselgia da Trun. mad Maletg 12 / 17 Legenda: Polizia è pumpiers èn avant lieu. MAD Maletg 13 / 17 Legenda: Ils pumpiers èn al lieu. MAD Maletg 14 / 17 Legenda: Il brischament è da vesair a lunga distanza. MAD Maletg 15 / 17 Legenda: Il brischament a Trun dasper la plazza Cadruvi. MAD Maletg 16 / 17 Legenda: Datiers da la baselgia da Trun è rut or in incendi. MAD Maletg 17 / 17 Legenda: Fotografia da l'incendi a Trun. MAD

Naginas persunas blessadas – donn total da la chasa

Tenor la Polizia chantunala sajan radund 10 persunas che sa chattavan en la chasa vegnidas evacuadas u hajan pudì bandunar sezzas quella. La situaziun saja stada bainprest sut controlla ed i dettia nagin privel per ils bajetgs en il conturn. La chasa na saja betg pli abitabla. Ils abitants hajan però chattà suttetg tar parents u en hotels.

I ha dà bler fim ord il tetg da la chasa. En acziun èn stads radund 70 pumpiers da Trun e Sumvitg sco er da Sursassiala. Lezs han stuì stgarpar davent parts dal tetg per pudair stizzar il fieu da surengiu. La notg è stada en funcziun ina guardia da fieu.

Il bajetg è donnegià totalmain. Las 2 auzadas sisum èn devastadas. Las auzadas suten hajan donns d'aua considerabels . Las raschuns per il fieu n'èn anc betg enconuschentas. Ils spezialists da la Polizia chantunala cumenzan las investigaziuns la mesemna bunura.

Il traffic da la via principala che maina gist dasper il lieu da l'incendi or vegn reglà entras ils pumpiers. Igl è però pussaivel da passar. Quai suenter che la via è stada serrada per pliras uras ed il traffic è vegni svià.

Alois Carigiet – Pictur ed artist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Alois Carigiet è naschì ils 30 d’avust 1902 a Trun. El è creschì si en la chasa Carigiet sper la baselgia parochiala sco 7avel dad 11 uffants. La famiglia Carigiet ha bandunà Trun, cura che Alois era 9 onns ed è ida a Cuira. Sco illustratur dal cudesch d’uffants «L'Uorsin da la plumpa» è Alois Carigiet daventà enconuschents sin l’entir mund. Dapi il 1945 fascinescha il buob grischun cun chapitscha a barlocca pign e grond enturn il globus. Il cudesch è vegnì translatà en 14 linguas e vendì passa dus milliuns giadas.

Guido Carigiet e Carli Albin sa regordan da la «Casa Carigiet» dal temp ch'els en creschids là.

