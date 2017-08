Trun: dus candidats per la suprastanza communala

Ils 24 da settember elegia Trun sia suprastanza communala. Abditgà han ils dus cussegliers communals Curdin Tuor e Toni Pfister.

Per els dus stattan Kurt Wolf da Trun/Tiraun ed Erica Cavegn - Pfister da Trun/Schlans a disposiziun. Quai ha il president communala Dumeni Tomaschett confermà ad RTR. Era el stat a disposiziun per ina ulteriura perioda d’uffizi da trais onns. E cun el candideschan era Giachen Albrecht e Lucas Arpagaus puspè per la suprastanza communala da Trun.