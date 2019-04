Maletg 1 / 12 Legenda: Justina Simeon-Cathomas e Martin Tomaschett mussan il Zeus d'Alois Carigiet. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 12 Legenda: Ovras d'Alois Carigiet che vegnan tras ierta en possess da la fundaziun. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 12 Legenda: In Zeus da l'artist Alois Carigiet. RTR, Linus Livers Maletg 4 / 12 Legenda: In'ovra d'Alois Carigiet ch'era fin uss betg enconuschenta. RTR, Linus Livers Maletg 5 / 12 Legenda: Ils Trais Sontgs retgs, in'ovra originala d'Alois Carigiet. RTR, Linus Livers Maletg 6 / 12 Legenda: Il purtret d'Alois Carigiet – dals maletgs originals or da l'ierta da Walter e Gertrud Gartmann-Köppel. RTR, Linus Livers Maletg 7 / 12 Legenda: La signatura per Walter Gartmann sin in dals maletgs. RTR, Linus Livers Maletg 8 / 12 Legenda: Il maletg cun la signatura per Walter Gartmann. RTR, Linus Livers Maletg 9 / 12 Legenda: In purtret d'Alois Carigiet sco dissegn. RTR, Linus Livers Maletg 10 / 12 Legenda: In'ulteriura ovra or da l'ierta. RTR, Linus Livers Maletg 11 / 12 Legenda: La presidenta da la fundaziun Cuort Ligia Grischa Justina Simeon-Cathomas cun ina da las ovras preferidas. RTR, Gionduri Maissen Maletg 12 / 12 Legenda: La Cuort Ligia Grischa a Trun vegn en possess d'ina ierta pli gronda. RTR, Gionduri Maissen

Las ovras ertadas d'Alois Carigiet duajan restar ensemen ed il museum po garantir ch'ellas pon vegnir conservadas a moda correcta. Era per la segirtad da las ovras è il museum gia oz segirà bain, uschia che l'ierta è segira. Per pudair ademplir las sfidas dal futur ha la fundaziun decis da fundar in legat Alois Carigiet che s'occupa da quai. Part dal legat è che l'ierta stettia cumpletta e che las ovras na vegnian betg vendidas.

Valur betg enconuschenta

La valur monetara da l'ierta na po anc betg vegnir stimada. Experts duajan uss taxar las ovras. Pliras da quellas n'èn betg enconuschentas en il mund d'art, uschia che l'ovra totala dad Alois Carigiet vegn pli gronda e documentada meglier. Il Museum Sursilvan ha gia in standard da segirtad, uschia ch'il legat è segirà.

Cura èsi pussaivel da guardar ils maletgs?

Tenor la presidenta da la Fundaziun Ligia Grischa, Justina Simeon-Cathomas, èsi previs l'auter onn da realisar quatter exposiziuns – tuttas cun il tema Alois Carigiet. Uschia pudess almain ina part da l'ierta vegnir admirada en il museum a Trun.

