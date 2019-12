L’enviern passà hai dà problems tecnics cun il runal. Ins sto remplazzar il pilotadi. Perquai ha il cussegl d’administraziun laschà far in studi, per decider, co enavant. Quai di Nora Zürcher, la nova presidenta dal Runal La Péra.

Trais variantas pussaivlas

Sanar il runal cun investir 200’000 francs per laschar ir el ils proxims 15 - 20 onns.

Cumprar in runal nov cun custs da ca. 800’000 francs u

Dismetter il runal quai che custass era ca. 60’000 francs.

Sco Nora Zürcher di, prefereschia il cussegl d’administraziun la varianta da sanar il runal. El haja 50 onns, mo el giaja bain. Davart la situaziun finanziala stoppian els dentant uss discutar cun las vischnancas da Trun e Sumvitg.

La midada dal clima è in tema

Perquai ch’il Runal La Péra è en in territori tranter 900 e 1000 meters è era la midada dal clima in tema. Mo per indrizs da far naiv stuess la societad investir 600’000 francs e suenter mintg’onn 20’000 francs per far naiv. E per far naiv dovri temperaturas bassas, e quai na saja betg garantì, di Nora Zürcher.

Tecnicamain fiss quai pussaivel. Nus avain aua ed electricitad.

Ord l'Archiv:

RTR actualitad 11:45