Sin la fin da l'onn chala in dals dus medis a Trun. Il medi, Markus von Gradowski, vul vender sia pratica. Davent da l'onn proxim surpiglia el in post da schefmedi en l'ospital da Frutigen.

Ina raschun daco ch'el returna en il chantun Berna, è che sia famiglia n'ha mai abità en la Surselva. Anc n'èsi betg cler co i va vinavant cun la pratica da medi. La finamira saja da chattar uschè spert sco pussaivel ina successura u in successur, sco el ha ditg sin dumonda. Avant in onn aveva el surpiglià la pratica dal medi Tarcisi Maissen.