Dapi il zercladur 2019 ha il museum in nov curtin. Uss vegn la segunda etappa realisada cun dar in nov vestgì al museum.

Tschintg parts

La cumissiun per sanar il curtin ed il museum ha differenzià la sanaziun interna en tschintg parts, perquai ch’els na savevan betg sch’els possian finanziar il project, di il president da la cumissiun Dumeni Columberg. Uschia han els prendì a mauns ina etappa suenter l’autra.

Sanà vegn: il portal a l’entrada cun ses tetg, ils corridors, la cuschina, la ventilaziun, la recepziun ed il lieu da s’inscuntrar e l’exposiziun per la documentaziun. Tschertas lavurs sco per ex. ils mirs ubain il portal a l’entrada ston ils collavuraturs da la Tgira da monuments far.

Legenda: Stanzas d'exposiziun pli attractivas. MAD

Custs da 370'000 francs

La sanaziun custa da quai da 370’000 francs, sco Dumeni Columberg di. Per finanziar quests custs hajan els chattà novas fundaziuns ed instituziuns. Impurtant saja che quai na restia nagins daivets per la fundaziun dal Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa.

Las lavurs han cumenzà il december e duessan esser finidas cun la fin da mars.

