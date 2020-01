Fin quest atun ston els rimnar 370'000 francs per la cumpra da la chasa e per in studi da realisabladad.

L'uniun «Trun Cultura» è vegnida fundada cun l'intent da mantegnair la Casa Carigiet, dentant era per avrir ils egls en autras direcziuns culturalas che dovran agid. Uschia per exempel era la Casa Desax. Thomas Imboden il manager da cultura cun ragischs a Trun è la persuna che tira ils fils davos quai engaschi. L’uniun «Trun Cultura» è averta per in e scadin ch'è interessà vid la cultura.

La suprastanza Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La suprastanza: Co presidi: Domenica Carigiet, feglia da Alois Carigiet

Toni Carigiet, fegl da Zarli Carigiet commembers: Susanna Hollenstein, possessura chasa Desax

Lisa Schmid-Candinas, presidenta Ogna

Sereina Fanger, biadia da Alois Carigiet

Venice Spescha, feglia da Matias Spescha

Incumbensa per in gremi d'expert

La nova uniun «Trun Cultura» ha incumbensà sco emprim in gremi d'experts che duai sclerir la cumpra, la renovaziun ed il niz da la Casa Carigiet. Tranter auter èn da la partida Peter Fischer, il manader dal center da cultura Paul Klee a Berna, sco era Remo e Carmen Gasser, ils architects e curaturs da la Casa melna da Flem.

