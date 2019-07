Valita da tranter 300'000 – 500'000 francs

Tranter las ovras da Carigiet sajan maletgs en ieli da tranter 20’000-30’000 e passa 100’000 francs. Ils dissegns per ex. valan 500 – 15’000 francs. En tut sa tracta quai dad ina summa da plirs tschient millis francs, di Beat Stutzer. El n'ha betg vulì numnà in exempel concret, ma probabel è quai tranter 300’000-500’000 francs.

Valur artistica pli impurtanta che la valita finanziala

Pli impurtanta che la valita finanziala saja la valur artistica, di l’istoricher d’art. Ovras che plain ad el en spezial èn per exempel il grond maletg vid la paraid cun ils trais sontgs retgs, il maletg cun dunnas ed uffants sin ils funs ubain in aquarel ch'è ina emprima skizza dal maletg vid la paraid en il Cussegl grond a Cuira (che represchenta l’uniun da la Lia Grischa, la Lia da las diesch dretgiras e la Lia da Chadé).

Maletg 1 / 5 Legenda: Il maletg dubel dals trais sontgs retgs RTR, Linus Livers Maletg 2 / 5 Legenda: Il legat da Gartmann RTR, Linus Livers Maletg 3 / 5 Legenda: Zeus (legat da Gartmann) RTR, Linus Livers Maletg 4 / 5 Legenda: In maletg cun la signatura per Walter Gartmann RTR, Linus Livers Maletg 5 / 5 Legenda: L'artist (legat da Gartmann) RTR, Linus Livers

Il legat da Gartmann respectiv questas ovras dad Alois Carigiet na pon ins betg cumprar. Ma ins po ir a guardar ellas en il Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa.

