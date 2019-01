L'uniun Trun Turissem po festivar quest onn il giubileum da 50 onns. Per quest intent ha l'uniun edì ina broschura cun pliras propostas da far turas en la vischnanca da Trun. Ma concurrenzar cun las destinaziuns grondas, gliez na vul Trun betg.

Il turist che vegn a Trun na tschertgia betg la gronda fulla u las purschidas per in turissem da massa. El tschertga il ruaus u la cultura, di la presidenta da Trun Turissem Renata Decurtins. Uschia saja surtut la lingua rumantscha, ma era la cultura e la bella cuntrada raschuns daco ch'in giast vegnia a Trun. Ins na veglia e possia però er betg concurrenzar cun las grondas destinaziuns, accentuescha Decurtins.

Gronda ierta d’art da la vischnanca

La vischnanca da Trun ha surtut da porscher bler en la sparta d'art. Uschia vegnan ils artists da renum mundial Alois Carigiet e Matias Spescha da Trun.

Er artists sco Gieri Schmed, Fis Guldimann ed ils frars Gioni e Luis Defuns vegnan però da Trun e vivan en vischnanca. Gist cun ina tala ierta saja quai era da far reclama cun l'art.

E tenor Renata Decurtins sa sprovian ins da far quai cun pliras purschidas. Ella conceda però era ch'i pudess anc esser dapli reclama da quest gener. Surtut pudess la collavuraziun tranter la fundaziun Ogna e Trun Turissem s'intensivar il proxim temp, perquai ch’ins veglia tschertgar il dialog e la cooperaziun.

Festa da 50 onns

Per celebrar la festa da 50 onns vul l'uniun Trun Turissem era far ina festa per la populaziun indigena e per ils giasts da vacanzas. In dals puncts culminants saja la preschentaziun da fotos u era films che visitaders dals lieus proponids en la broschura da giubileum tramettan a l'uniun.

Uschia spera Renata Decurtins ch'els survegnian blers resuns dals visitaders e forsa era propostas per megliurar lur purschida.

