Il club da ballape da Trun/Rabius è betg be enconuschent per gieus da ballape, mabain era per in turnier da bigliard unic. Uschia vegn tradiziunalmain giugà durant in mais bigliard e quai sin ina maisa istorica. Uschia èn las cullas pli pitschnas ch’usità ed era la maisa ha las rusnas betg da la vart sco normal, mabain entamez la maisa. Era vegn giugà mintgamai singul e quai be cun duas cullas. Las reglas èn simplas, far uschè blers puncts sco pussaivel, quai èn maximalmain 30 puncts per emprova e per ina passa che va sur trais fridas èn quai 90 puncts. Dentant na cuntanschan betg blers quest maximum da puncts, declera Martin Livers. El possia dumbrar sur tut quels passa 40 onns ch’el noteschia ils puncts cun in maun quels ch’han fatg 90 puncts. Bellas passas èn quellas da 60 puncts ensi, di Martin Livers.

1 / 5 Legenda: Las rusnas che valan da tutgar, entamez è il bulieu ch'impedescha da far simpel ils puncts. RTR 2 / 5 Legenda: La maisa da bigliard dal club da ballape da Trun/Rabius, quant veglia ch'ella è n'è betg conuschent. RTR 3 / 5 Legenda: Martin Livers è quel che scriva e cun la palutta vegnan las cullas stuschadas enavos al giugader. RTR 4 / 5 Legenda: Martin Livers en l'element. RTR 5 / 5 Legenda: La maisa è unica e tenor Martin Livers è ina sumeglianta era betg da chattar en l'internet. RTR

La istorgia da la maisa è nunenconuschenta

In dals misteris da quest turnier è la maisa. Quella steva, tut tenor ils raquints, en ina cantina da l’interpresa da construcziun Mazzetta. Alura è quella per tge raschun adina vegnida barattada cun il «Tschutti» ch’era en l’ustaria Ischi, daclera Martin Livers. Silsuenter è la maisa da bigliard vegnida regalada al club da ballape, ma da tgi, gliez n’è betg conuschent. Ma alura è quella maisa vegnida dischlocada en l’ustaria «Cruna», il lieu da sentupada dal club e dapi lura è probabel sulet pli vegni giugà il turnier sin quella maisa, e quai mintg’onn.

Il pretsch per ina passa è sco avant 40 onns

Bleras chaussas èn restadas sco adina. Uschia il pretsch per ina passa, declera Martin Livers. Era las reglas èn tuttina e probabel era la fascinaziun per quest gieu spezial. Surtut a Trun giauda il turnier ina gronda tradiziun, giugaders or dals vitgs vischins sajan in'excepziun, era en il temps dad oz, di Martin Livers. Tuttina attira il turnier tradiziunal che ha lieu adina sur ils firads da Pasca mintg’onn dapli che 50 persunas. E probabel vegn giugà il turnier da bigliard uschè ditg sco quai ch’i vegn giugà ballape a Trun, pia per adina.