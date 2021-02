Il tschaiver 2021 vegn ad ir en l’istorgia sco il pli da bass tschaiver insumma. Uschia na vegni a dar nagins tuns da las musicas da tschaiver ed era naginas sairas da tschaiver. Per las musicas n’è la situaziun betg propi cuntentaivla, ma la finala han tuts chapientscha per quest fatg.

Onn da giubileum senza tschaiver

Uschia per exempel «Las Lieurs da Trun». Ellas pudessan festivar quest onn il giubileum da 30 onns. Ma suenter che las emprovas eran idas liber il settember cun plaschair ed entusiassem èsi alura l’october e pli tard il november stà cler, ch’ins na po betg organisar il giubileum. Per tuts saja la situaziun dischagreabla, ma ins stoppia simplamain acceptar ed alura possian ins l’auter onn far anc ina pli gronda festa, di la presidenta da la musica da tschaiver, Andrea Giger.

Las Bagordas senza tschaiver

Era per «Las Bagordas da Mustér» èsi ina stagiun da tschaiver d’emblidar. Ins aveva cumenzà cun bler schlantsch ed organisà era in champ da trenament l’october, di Nadia Deflorin, la presidenta. Ma gia l’october hajan ins stuì adattar il concept da protecziun ed alura saja quai prest stà cler ch’ins na possia betg far in tschaiver quest onn. Ma tuttina emprovian ins da restar en contact almain virtual e la sonda da tschaiver saja planisà da s’inscuntrar a moda virtuala e passentar almain in temp communabel, di Nadia Deflorin.

Fetters-Sursetters cun blers giuvens

Almain vid la giuventetgna na manca quai betg tar ils «Fetters-Sursetters». Il dirigent Flavio Guetg è cun 29 onns il segund vegl en las retschas. Quai saja in svilup dals ultims onns che saja fitg allegraivel. Uschia avessan ins quest onn pudì beneventar gist pliras novizas e noviz ed era gia il repertori era pront. Per Flavio Guetg è la musica fitg impurtanta durant ils dis da tschaiver. El veglia surtut mussar che musica da tschaiver na saja betg sulet canera, mabain buna musica ch’ins taidla gugent. El quinta fitg ch’il tschaiver vegn era ils proxims onns ad avair lieu en il Surses.