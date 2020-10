La musica da tschaiver «las Lieurs» da Trun organisescha il til da tschaiver a Trun. Per els èsi stà cler da betg organisar il til da tschaiver l’onn che vegn. Per la saira da tschaiver vulan els dentant anc chattar ina soluziun per tuttina pudair far tschaiver a Trun era l’onn che vegn.

Mustér pondereschan er da dar giu il til

«L’Uniun da tscheiver Mustér», ch’organisescha dapi passa 40 onns il til, n'ha anc betg decis, sch’i dat il proxim onn il til. La tendenza saja da dar giu el, han ditg ils responsabels. Ma ina occurrenza da tschaiver a Mustér vegn quai era l’onn che vegn a dar. I vegnia segir a dar tschaiver a Mustér e probabel era la «Dertgira Nauscha». Las musicas da tschaiver sco «las Fifferlottas» e «las Bagordas» vegnan probablamain er a sunar, ha confermà il comité d’organisaziun.

Cumenzament a Sedrun gia dà giu

Il cumenzament dal tschaiver vegn fatg dapi blers onns a Sedrun, organisà da la musica da tschaiver «ils Vagabunds». Quest onn saja stà da dar giu quella occurrenza che ha lieu il november. Il til da tschaiver e la saira da tschaiver da gievgia grassa sajan anc betg ditgas giu, ma els sajan vi da far ponderaziuns, co e tge far, ha confermà la suprastanza dals Vagabunds.

A Glion è il til anc en l'agenda

«Las Grischalottas», ch'han dapi blers onns puspè lantschà il tschaiver a Glion cun organisar l’onn passà puspè in til, fissan ils emprims che avessan da manar atras in til en Surselva la fin da schaner. Il mument è l’invitaziun al til anc da vesair sin la pagina d’internet. Sch'i dat propi tschaiver a Glion vegn dentant anc pir decis.