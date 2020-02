Il tschaiver a Trun è in eveniment. Bleras musicas da tschaiver e gruppas fan mintg’onn part. In impurtant lieu da sentupada è l’ustaria Ischi. Quest onn èsi dentant l’ultima giada che Othmar e Marianne Steiner han avert lur ustaria. Els serran l’ustaria suenter 40 onns. Fin uss n’han els betg chattà in successur.

L’entschatta na devi betg tschaiver a Trun

Avant 40 onns cura che Othmar Steiner è vegnì dal chantun Lucerna a Trun na deva quai strusch tschaiver en la regiun. Uschia han els cumenzà a decorar l’ustaria e cun ils onns è il tschaiver adina vegni pli grond.

L’emprima musica da tschaiver ch’ha sunà en l’ustaria Ischi eran quels da Falera.

Igl Ischi sco impurtanta staziun

Ils ultims onns è sa sviluppà l’Ischi sco in dals puncts centrals dal tschaiver a Trun. Uschia è il cumenzament dal til gest dasper l’ustaria. La saira è alura il concert da monster avant l’ustaria e la fin dal tschaiver vegn medemamain festivà qua. Era datti durant la sonda da tschaiver supplementarmain ina bar ed era ina tenda da festa davos l’ustaria. Che quai ha uss ina fin è d’ina vart trist, ma suenter 40 onns saja era temp per ina midada, di Othmar Steiner.

Daco ha l’Ischi num «Tschèser»

L’ustaria Ischi è in dals puncts da sentupada en vischnanca da Trun. Ma per ils indigens ha l’ustaria num «Tschèser» e betg Ischi. Quai haja da far cun l’ustier da pli baud il Cäsar Job, di Othmar Steiner. Uschia saja il num vegnì e restà fin oz, e quai saja bun uschia. Sch’els chattian insatgi che veglia cumprar l’ustaria alura saja quai forsa gnanc stà l’ultima giada tschaiver. Ma per el e sia dunna saja quai propi uss l’ultima giada. E l’auter onn sa participeschia el forsa al til da tschaiver, quai ch’el haja fin uss anc mai pudì far, di l’ustier dal «Tschèser» e va en sia ustaria perquai che tut ils 50 plaz èn occupads, quai saja adina uschia da tschaiver e quai legria era el.

Vossas impressiun dal tschaiver a Trun Maletg 1 / 22 Legenda: MAD Maletg 2 / 22 Legenda: mad Maletg 3 / 22 Legenda: mad Maletg 4 / 22 Legenda: MAD Maletg 5 / 22 Legenda: MAD Maletg 6 / 22 Legenda: MAD Maletg 7 / 22 Legenda: mad Maletg 8 / 22 Legenda: mad Maletg 9 / 22 Legenda: mad Maletg 10 / 22 Legenda: MAD Maletg 11 / 22 Legenda: mad Maletg 12 / 22 Legenda: mad Maletg 13 / 22 Legenda: mad Maletg 14 / 22 Legenda: MAD Maletg 15 / 22 Legenda: MAD Maletg 16 / 22 Legenda: MAD Maletg 17 / 22 Legenda: MAD Maletg 18 / 22 Legenda: MAD Maletg 19 / 22 Legenda: MAD Maletg 20 / 22 Legenda: MAD Maletg 21 / 22 Legenda: mad Maletg 22 / 22 Legenda: mad

RTR actualitad 08:00