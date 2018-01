Tschamut ha era sentì il stemprà Burglind

Er sisum la Cadi han ins sentì il stemprà Burglind. Tranter auter ha el donnegià la chaplutta.

Sentì persunalmain il stemprà ha Fidel Hendry. El era avant chasa cur ch'il vent è vegnì.

« Tuttenina hai smatgà mai giun plaun ed jau hai vis che material sgulava tras l'aria » Fidel Hendry



Quai haja cuzzà maximum mesa minuta. Pir suenter haja el insumma vis tge ch'era capità. Cun ir tras il vitget haja el vis ch'i haja dà donns vid in tetg chasa e vid stallas.

Pli tard saja vegnì in telefon cun l'infurmaziun ch'ina part dal tetg da la chaplutta saja en via. Var ina quarta dal tetg da sturs saja suflà davent. Suten saja dentant anc in tetg da schlondas, uschia ch'i na plovia u naivia betg gist viaden.

Fortuna en la disfortuna

Sco Fidel Hendry raquinta haja quai era dà donns tar el. Ina glisch saja vegnida demontada e l'antenna vegnida sturschida. Er vi da ses auto haja quai dà donns. El haja sa chapescha era fatg ponderaziuns tge ch'avess anc tut pudì capitar. Ma il pli fitg impressiun haja quai fatg ch'el saja vegnì smatgà giun plaun e ch'el n'haja pudì far nagut. Ma uschia saja tut sgulà sur el ora, «uschiglio fiss quai lura forsa i ora mender», manegia el vinavant.

