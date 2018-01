Tschintg blessads tar collisiun frontala

Sin la via chantunala tranter Tavanasa e Trun hai dà la dumengia a bun'ura ina collisiun frontala.

In automobilist da 55 onns è charrà la dumengia avant mezdi da Glion en direcziun Mustér. A Lumneins tranter Tavanasa e Trun ès el glischnà en ina curva a dretga pervia da glatsch sin via sin il vial oppost. Là ès el collidà frontalmain cun in auto che vegniva encunter. Dus dals tschintg passagiers dals dus autos èn vegnids blessads mezgrev, ils ulteriurs trais levamain. Ina dunna ha stuì vegnir sgulada cun la Rega en l'ospital chantunal a Cuira.

En acziun èn stads dus teams d'ambulanza ed il medi d'urgenza da Breil. La manischunza da l'auto che vegniva encunter ha l'agid stradal dals pumpiers Sursassiala stuì deliberar ord l'auto cun tagliar si il tetg da l'auto. Omadus autos han in donn total. La via ha stuì vegnir serrada per var in'ura e mez.

RR novitads 15:00