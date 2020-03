Martin Cavegn e Silvio Schmid candideschan per il post da president da vischnanca. Tenor ina glista en la gasetta locala, la Tuatschina dals 06-03-2020, sto Tujetsch era anc remplazzar autras persunas en ils gremis communals.

Mancanza da candidats novs

Fin uss datti mo 2 candidats novs, Reto Schmid e Patric Deragisch, per il cussegl da vischnanca.

En suprastanza manca anc 1 candidata/ candidat (per remplazzar Mario Hitz). En il cussegl da vischnanca mancan anc 2 candidats. E pliras persunas sto Tujetsch era tschertgar per las cumissiuns. En egl dat che l'entira cumissiun da gestiun sa retira (Tumaisch Valier, Primus Deragisch e Baseli Huonder).

Mo per il cussegl da scola candideschan tut ils 4 veders puspe.

Spustà la revisiun da la constituziun communala

Igl era previs d’eleger ils novs gremis en vischnanca cun reveder ordavant la constituziun communala (cun la consequenza da stritgar tschertas cumissiuns u reducir il dumber da commembers). Mo a chaschun da la seduta dals 17 da favrer 2020 ha la suprastanza decidì da returnar questa fatschenta a la cumissiun preparatorica per surlavurar ella.

Fin ils 27 da mars han ins temp da proponer candidats per ils posts vacants. L’emprim scrutini da las elecziuns en Tujetsch è ils 19 d’avrigl, il segund ils 7 da zercladur.

Elecziuns communalas Tujetsch 2020 President communal (1)

Martin Cavegn e Silvio Schmid stattan a disposiziun Suprastanza communala (4)

1 candidatA manca

Cumissiun da gestiun (3)

3 canidatAs mancan

Suppleants cumissiun da gestiun (2)

2 candidatAs mancan

Cussegl da vischnanca (11)

2 candidatAs mancan

Suppleants cussegl da vischnanca (2)

1 candidatA manca

Cussegl da scola (4)

cumplet Suppleant cussegl da scola (1)

cumplet Cumissiun da bajegiar (4)

1 candidatA manca Suppleants cumissiun da bajegiar (2)

1 candidatA manca

Cumissiun Bogn Sedrun (2)

1 candidatA manca

Cumissiun museum (2)

1 candidatA manca

Cumissiun da verificaziun (3)

3 candidatAs mancan



