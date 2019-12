Beat Roeschlin sa retira sco president communal da Tujetsch. Quai ha el ditg ad RTR. Mesemna saira vegnia el a communitgar quai a la radunanza communala. El è stà 5 onns president, e tranter auter èn la residenza da seniors, la halla plurivalenta e la pendiculara da Salins sin il Cuolm da Vi vegnidas realisadas durant ses temp d'uffizi.

Per Roeschlin dettia dus motivs daco ch'el sa retira. Per l'ina hajan ins cuntanschì las finamiras, ins haja pudì stabilisar la vischnanca da Tujetsch suenter che la Alptransit è sa retratga or dal territori. La segunda raschun saja che la vischnanca haja uss era ina perspectiva perquai ch'ils territoris da Mustér e Tujetsch sajan colliads.

Beat Roeschlin è oriund da l'Appenzell, el stat cun sia famiglia a Walchwil en il chantun Zug e posseda ina abitaziun secundara en Tujetsch. Da professiun è el manager. Il mars 2015 vevan Tuatschinas e Tuatschins elegì el, perquei che negin dals indigens era stà a disposiziun. Ses antecessur, Pancrazi Berther, era sa retratg, perquai ch'el n' aveva betg contonschì il pli absolut en las elecziuns da l'avrigl 2014. La finala ha la suprastanza cun in president ad interim stuì ir a la tschertga; e l'um da l'Appenzell è vegnì elegi cun 98 % da las vuschs. E alura, ils 2 d'avrigl 2017, è Roeschlin vegnì confermà en uffizi per ulteriurs trais onns.

Sia successura u ses successur vegn elegì la primavaria 2020.

Per tadlar curt e concis:

RTR novitads 06:00