Tujetsch: Gudogn da ca. CHF 280'000.- en il 2016

La vischnanca da Tujetsch serra l'onn da gestiun 2016 cun in gudogn da 281'154.58 francs.

Tenor il quint final preschentà da la suprastanza communala da Tujetsch han las expensas totalas en l’onn da gestiun 2016 pudì vegnir reducidas per ca. 105‘000 francs sin 12‘608‘944.67 francs. Dentant era las entradas èn sa reducidas per ca. 180‘000 francs sin total 12‘890‘088.25, ed ord quai motiv è era il gudogn net sa reducì per ca. 75‘000 francs sin 281‘154.58 (2015: 356’333.12 francs).

Il quint d’investiziun 2016 mussa expensas totalas da 3’746’046.51 francs ed entradas totalas da 1’008’889.05 francs. Quai munta investiziuns nettas da 2’737’157.46 francs per l’onn 2016 (2015: 966’624.11 francs).

Mesemna ils 10 da matg decida il cussegl communala da Tujetsch sur dal quint per l’onn da gestiun 2016.