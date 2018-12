La radunanza communala da Tujetsch ha tranter auter approvà ina finanziaziun speziala per installar dumbraders d'aua. Quai per che la taxa annuala per la chanalisaziun e la serenera possian vegnir evaluadas cun il quantum da l'aua che mintga chasa dovra per propi.

Per pudair quintar giu pli exact la taxa annuala per la chanalisaziun e la serenera ston vegnir installads dumbraders d'aua.

Il suveran da Tujetsch ha approvà cun 21 cunter 7 vuschs tar 3 abstenziuns, ina finanziaziun speziala per il provediment d'aua da 1,5 milliuns francs.

La vischnanca da Tujetsch adattescha il model d'incassar las taxas annualas per la chanalisaziun e la serenera. Dasper ina taxa fundamentala datti en futur in ulteriur indicatur per la calculaziun d'ina cumpart da la taxa annuala. Qua sa tracti da l'aua effectiva che vegn duvrada e che duai vegnir mesirada. Per pussibilitar quai ston vegnir installads dumbraders d'aua en las chasadas.

Tujetsch quinta cun 180'000 francs gudogn

A Tujetsch han ils votants e las votantas approvà unanimamain il preventiv 2019. Quel quinta cun in gudogn da 180'000 francs, tar expensas da radund 11,2 milliuns. Investiziuns prevesa la vischnanca da Tujetsch da far per ina summa da 3 milliuns francs.

RR novitads 10:00