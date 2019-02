La Prime Elements (PE) leva cumprar anc dapli parcellas.

La PE leva mintgamai pajar 1 franc per parcella.

Gia davent da l'entschatta hai dà sceptica cunter PE en Tujetsch.

La finala ha la PE pudì cumprar be la parcella da l'hotel Alpsu. Sinaquai era l'hotel vegnì stgarpà giu.

Pervi da mancanza da daners èn las lavurs da construcziun interruttas dapi dus onns.

Il cas è pendent tar la dretgira administrativa dal Grischun.

Ils emprims contacts tranter la suprastanza communala e la PE ha quai dà ils 7 d’avrigl 2011. Gia in mez onn pli tard scriva la suprastanza che la PE veglia far contracts per il dretg da cumpra per la zona dal center a Sedrun, per la zona da l'hotel Bogn Sedrun e conturn e per la zona da la scola a Rueras e conturn. Oriundamain steva era la zona da resort a Dieni en discussiun, mo las pendicularas da Sedrun han declerà gia a l’entschatta ch’ellas na veglian betg far tals contracts.

Contracts da cumpra per tut las surfatschas

Il facit dals inscunters e discurs dal 2011 è che la suprastanza era interessada enavant da contractar cun l’investider. Mo «la concessiun da dretgs da cumpra per tut las surfatschas en possess da la vischnanca na saja nagina opziun», uschia la suprastanza da Tujetsch. Ils dretgs da cumpra muntavan ad 1 franc per parcella.

Grondas discussiuns en il parlament

Grondas discussiuns hai lura dà a la sesida dal cussegl da vischnanca dals 14 da mars 2012. Surtut da discutar ha dà la tractanda da vender la chasa da scola a Rueras. In cusseglier aveva dumandà «daco che la PE veglia insumma segirar tut las parcellas?» In auter cusseglier aveva ditg che tenor sia opiniun na fetschia la PE betg ina «impressiun seriusa».

Ils 21 da mars 2012 datti ina seduta d’infurmaziun e discussiun cun represchentants da la societad. Per la Prime Elements fan part a l'orientaziun Marcel Thoma, l’architect Thomas von Allmen ed Ueli Gantenbein, sco era l'anteriur moderatur da «10vor10» Walter Eggenberger. Ord ina notizia d’acta da la seduta sa resulta che la PE saja persvadida ch’i dovria in «maletg directiv ed in plan da master per pudair garantir in bun svilup da Tujetsch.»

Uschia ha Prime Elements vulì sviluppar las zonas

Zona 1: Hotel Alpsu cun parcella Carli Decurtins (previs/ideas: hotel da 3 fin 4 stailas).

Zona 2: Bogn Sedrun cun parcella cunfinanta en il sid (center da terapia, abitar accumpagnà, vacanzas per persunas attempadas, wellness etc.).

Zona 3: Center Dulezi (stizuns, zona da sentupada, bars, museum da cristals e NEAT, biro turistic, kiosk etc.).

Zona 4: Chasa da scola Rueras cun conturn (hotel da 3 stailas, appartaments, plazza da gieu, filiala stizun da sport, internat etc.).

Zona 5: Parcadi da Sedrun Pendicularas SA a Dieni (hotel da 2 stailas, chombras cun plirs letgs, bars, affittaziun urden da sport etc.).

La PE fa alura valair ch’ella stoppia avair segirà las zonas 1 – 4 entras dretg da cumpra avant ch’ella possia pledentar pussaivels investiders. Ina da las dumondas da la saira è stada sch’i dettia investiders che sajan pronts d’investir 600 milliuns francs en Tujetsch. La medema saira ha la suprastanza communala era infurmà che la Banca Chantunala Grischuna veglia realisar in project en il center Dulezi. (Zona 3)

Anc ulteriurs interessents per las parcellas

Da quest temp devi a Tujetsch era auters investiders sco per ex. Samih Sawiris, la Spinatscha GmbH che vuleva cumprar la scola a Rueras ubain era la gruppa d’investiders Baulink. Questa situaziun e las resalvas da la suprastanza communala da vender tut las parcellas per 1 franc han lura effectuà che la PE è sa retratga da sias ideas. Sulet la zona 1 cun l'hotel Alpsu ha ella pudì acquistar durant in concurs dal 2012.

Nagins daners – lavurs dapi dus onns interruttas

La Prime Elements respectiv sia firma Sedrun Spectrum Investment SA ha bain fatg plans da realisar sin la parcella da l’anteriur hotel Alpsu 4 chasas cun 17 abitaziuns inclusiv in hotel cun 53 chombras, custs: ca. 24 milliuns francs. Alura han els cumenzà cun la dismessa da l'hotel vegl e cun las lavurs vida las garaschas. Ma avant passa dus onns èn las lavurs vegnidas interruttas. Sco Marcel Thoma da la Sedrun Spectrum Investment ha gì ditg ad RTR n'haja l’investider betg paja sia cumpart. La consequenza è stada ch'era intginas interpresas da construcziun e mastergnants n'han betg survegnì tut ils daners.

Vischnanca na prolunghescha betg lubientscha da construcziun

La vischnanca n'ha suenter che las lavurs èn stadas airi betg pli prolungà la lubientscha da construcziun. La societad PE ha sinaquai purtà plant a la dretgira administrativa dal Grischun. Pervia da quest cas pendent n'ha il president communal da Tujetsch Beat Roeschlin betg pudì respunder a la dumonda co quai vesia ora cun la «trida plaja», la parcella da l’anteriur hotel Alpsu. El ha mo sulet ditg ch’el na possia betg prender posiziun en chaussa. (publitgà en «La Tuatschina» dals 04-01-2019). La Prime Elements n'ha medemamain betg vulì prender posiziun. I na dettia nagin commentari, ha l’architect Thomas von Allmen ditg sin dumonda da RTR.

