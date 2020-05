Las vischnancas da Tujetsch e Mustér han grondas expensas per lur infrastructura da sport. Uschia investescha las duas vischnancas mintg’onn blers daners per lur infrastructura da sport. Per pudair spargnar en futur custs ha las duas vischnancas suttascrit ina cunvegna da prestaziun per manar ils dus gronds porta custs, a Tujetsch il bogn Sedrun ed a Mustér il center da sport e cultura. L’emprim pass è fatgs uschia maina il manader dal center da sport e cultura, Gion Hosang, uss era il bogn Sedrun.

Tant il bogn Sedrun sco era il center da sport e cultura a Mustér ston vegnir sanads il proxim temp. Las investiziuns muntan a plirs milliuns francs per las vischnancas. Ina finamira da la collavuraziun futura è da pudair survegnir pli lev daners dal chantun, conferman las suprastanzas communalas.

Cura che las duas sanaziuns èn realisadas duaja la collavuraziun cuntinuar ed en futur duai dar ina infra sport che cumpliglia pliras purschidas da sport en las duas vischnancas ed en il cas ideal era anc dapli infrastructura turistica, sco las loipas da passlung e per exempel era il lag Salischinas, conferman ils suprastants communals Clemens Berther e Renato Decurtins. Ma quest pass basegna anc blers discurs, cun la cunvegna actuala saja dentant uss fatgs l’emprim pass.