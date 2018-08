Cun la nova lescha d’economia duai la vischnanca da Tujetsch vegnir pli attractiva per novs manaschis ed investiders. Plinavant duai questa lescha animar persunas e firmas indigenas dad iniziar projects en vischnanca. La suprastanza communala spera era ch’i dettia novas plazzas e che novas famiglias vegnian en vischnanca.

La lescha prescriva che la vischnanca po sustegnair projects dal turissem mo cun daners da la taxa da giasts e da turissem. Per finanziar auters projects sto ella duvrar daners da la taglia. Mo manaschis che èn en difficultads finanzialas na dastga la vischnanca betg sustegnair, ed era occurrenzas na vegnan betg sustegnidas. Decisiv è che l’idea dal project è unica ed innovativa.

Sustegn da fin 500'000 francs

Per promover il svilup economic po la vischnanca da Tujetsch per exempel dar giu gratuitamain terren da bajegiar u en il dretg da bajegiar, conceder ina contribuziun unica sco finanziaziun da partenza ubain conceder in emprest senza tschains ed era procurar per las cundiziuns da basa en la planisaziun locala e regiunala.

La contribuziun finanziala dastga muntar maximalmain a 500’000 francs. Per finanziar las mesiras da promoziun stgaffescha la vischnanca in fondo. Quel vegn spisgentà mintga onn cun 50’000 francs.

Plinavant ha il cussegl da vischnanca da Tujetsch approvà la finanziaziun speziala per il provediment d'aua en la summa da 1'500'000 francs. Questa fatschenta vegn anc suttamessa a la radunanza communala.

