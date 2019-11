Sustegn per il gimnasi da la claustra

Il cussegl da vischnanca da Tujetsch ha concedì in credit da 66’842 francs al gimnasi per ils proxims trais onns. Quai en il rom da la cunvegna da prestaziun cun la Regiun Surselva. En total duain las vischnancas sursilvanas sustegnair il gimnasi a Mustér cun 280'000 francs ils onns 2020 fin il 2022.

Pe da taglia vinavant sin 95 %

Cusseglieras e cussegliers han era approvà il preventiv che quinta cun entradas da 13’278’150 francs ed expensas da 12’256’670 francs, quai che munta in gudogn da 1’021’480 francs. Il cashflow per 2020 fa 1’356’700 francs.

Plinavant ha il cussegl decidì da laschar il pe da taglia a 95 % da la taglia chantunala simpla ed il pe da taglia sin giaschom a 1.5 promil per l’onn 2020.

Las fatschentan vegnan anc suttamessas a la radunanza communala.

