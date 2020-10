L’istorgia ha gia adina interessà l’um da 68 onns. Gia sco giuvenot da 27 onns ha el cumenzà a rimnar da tutta sorts documents per l’archiv, e quai – nota bene – dasper sia professiun sco scolast primar. El è s’engaschà per il linguatg e la cultura tuatschina sco paucs auters.

El ha merità quest premi, quel duess esser renconuschientscha per la lavur prestada e dar anim da cuntinuar.

Legenda: Il president da vischnanca da Tujetsch, Martin Cavegn; il retschavider dal premi, Tarcisi Hendry ed il president da la SRG.R, Vincent Augustin RTR, Linus Livers

Jau sun engraziaivel per questa renconuschientscha, ina nunditga surpraisa.

L'engaschi cultural da Tarcisi Hendry

Tarcisi Hendry ha dirigì divers chors, ha timunà diversas uniuns sco l’uniun da giuventetgna, l’uniun da pestgaders, la plaiv da Tujetsch u la cumissiun da restauraziun da la baselgia parochiala Sedrun. El è stà iniziant e confundatur dal Forum cultural Tujetsch e president da la cumissiun Museum La Truaisch.

La cultura è mia vita, jau dovr quai per viver ed era per mia cuntentientscha.

Sco commember da la cumissiun da studi per l’erecziun d’in Archiv cultural Tujetsch è el er s’engaschà per l’engrondiment dal Museum La Truaisch. Dapi blers onns è Tarcisi Hendry ultra da quai inspectur chantunal d’archivs per la Surselva. Ils ultims onns ha el er fatg part a la cumissiun Museums Grischun per preparar directivas per ils museums culturals.

El fa, ha fatg ed jau sper ch’el vegnia era a far nunditga lavur per nossa vischnanca.