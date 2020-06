Per il segund scrutini da las elecziuns communalas dals 12 da fanadur mancan anc plirs candidats. Era la cumissiun da gestiun n'è anc betg cumpletta.

Dus commembers da la cumissiun da gestiun, Primus Deragisch e Baseli Huonder, han acceptà l’elecziun da dumengia passada, schegea ch’els n'avevan betg candidà. Dus han refusà: Tumaisch Valier per la cumissiun da gestiun ed il suppleant Roger Berther.

Uss sto Tujetsch tschertgar anc ina candidata u in candidat per la cumissiun da gestiun e dus suppleants. Plinavant ston ins era anc tschertgar ina candidata u in candidat per la suprastanza communala ed ina candidata u in candidat per il cussegl da vischnanca.

Il segund scrutini è ils 12 da fanadur.