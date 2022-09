Emprim implant fotovoltaic per in tunnel

Legenda: Ils moduls produceschan var 21'000 uras kilowatt electricitad per onn. Chantun Grischun

Dapi il zercladur proveda l'implant ina part da l'electricitad per il tunnel da Trin. L'implant sa chatta al portal ost dal tunnel, consista da 72 moduls cun ina surfatscha totala da 130 m² e producescha mintg'onn 21'000 uras kilowatt. Uschia vegnian cuvrids var 6% dal consum d'energia annual dal tunnel, scriva il Departament d'infrastructura, energia e mobilitad.

L'indriz solar dal tunnel da Trin è l'emprim dal Grischun. Quatter ulteriurs implants als tunnels da Crestas, Plattas, Lavin e Runtgaglia 2 èn gia en preparaziun. Cun quests implants gidia il chantun a realisar la strategia d'energia 2050 da la Confederaziun, hai gì num durant l'infurmaziun da las medias al lieu.

Il project saja ina consequenza dal program «Plan d'acziun Green Deal» ch'il Cussegl grond ha concludì l'onn 2019. Quel ha la finamira da promover a moda persistenta l'energia solara.

En avegnir examineschia l'Uffizi da construcziun bassa la pussaivladad d'utilisar l'energia solara per la producziun d'electricitad per tut ils projects da vias, sco per exempel tunnels u grond mirs da sustegn.

